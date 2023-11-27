الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": الوساطة المصرية القطرية ساهمت فى تمديد الهدنة

الهدنة
الهدنة

كشف ياسر عبدالستار، موفد قناة "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات في الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس.

وأفاد عبدالستار، في مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"على قناة "CBC"، بأن الهدنة الحالية، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية، تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وتوفير الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي فوقه.

أوضح أنه تم خلال الأيام الماضية إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، مقابل 39 محتجزًا إسرائيليًا، وأن معبر رفح يعمل على مدار الساعة لنقل العالقين والمساعدات إلى القطاع، وأنه يتم إدخال 130 ألف لتر من السولار و4 شاحنات من أسطوانات الغاز يوميًا لتشغيل القطاعات الحيوية في غزة.

وأشار إلى أن الهدنة تم تمديدها ليومين إضافيين بعد نجاح الوساطة المصرية القطرية في التنسيق بين الطرفين، وأنه يتم العمل على تحقيق تهدئة شاملة ودائمة تنهي الحصار والعدوان على القطاع.

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