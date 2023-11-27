نقيب الصحفيين ينتقد تبرير الإعلام الغربي لجرائم الاحتلال (فيديو)

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أمله في أن تتحول الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في غزة إلى وقف دائم للنار وفتح المجال لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال البلشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC" إن النقابة تتابع بقلق وترقب تطورات الأوضاع في القطاع، وتدعم المقاومة الفلسطينية التي أعادت إحياء حلم إقامة الدولة.

‎أشاد البلشي، بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي وقال إنه يجب أن يتم إنهاء الحصار الظالم عن غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من منازل ومرافق وبنية تحتية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تعود إلى صدارة الأحداث العالمية بفضل تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى.

‎انتقد البلشي التحيز الإعلامي الغربي لصالح إسرائيل، وقال إنه يستخدم مصطلحات وتعبيرات تخفف من معاناة الفلسطينيين وتبرر جرائم الاحتلال، ودعا إلى توحيد الجهود الإعلامية العربية والإسلامية لنشر الحقيقة وتوعية الرأي العام الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.