أستاذ علوم سياسية: مصر قامت بجهود كبيرة في وساطة هدنة غزة

قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا منذ بداية الأزمة بغزة للوصول لهدنة ووقف إطلاق النار وقدمت مساعدات إنسانية ضخمة، مشيرًا إلى أن مصر هى الدولة الأولى من حيث حجم المساعدات كما أنها هى التي طالبت بزيادة عدد شاحنات المساعدات وأن تكون شاحنات الوقود جزء من ذلك.

أضاف كمال، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر قامت بجهود كبيرة في الوساطة للوصول لاتفاق هدنة؛ لأن المفاضات صعبة جدًا فهما طرفان يحاربان بعضهما البعض وقتلى بالآلاف في الطرف الفلسطيني ومصر قدمت العديد من المقترحات التي استطاعت البناء عليها لتصل لهذا الاتفاق مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة.

الهدنة هي خطوة مهمة جدًا ويمكن البناء عليها

وأكد أن الهدنة خطوة مهمة جدًا ويمكن البناء عليها وكما شهدنا مد الهدنة ليومين آخرين ونتمنى مدها لأيام أخرى.