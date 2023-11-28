الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر قامت بجهود كبيرة في وساطة هدنة غزة

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا منذ بداية الأزمة بغزة للوصول لهدنة ووقف إطلاق النار وقدمت مساعدات إنسانية ضخمة، مشيرًا إلى أن مصر هى الدولة الأولى من حيث حجم المساعدات كما أنها هى التي طالبت بزيادة عدد شاحنات المساعدات وأن تكون شاحنات الوقود جزء من ذلك.

أضاف كمال، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر قامت بجهود كبيرة في الوساطة للوصول لاتفاق هدنة؛ لأن المفاضات صعبة جدًا فهما طرفان يحاربان بعضهما البعض وقتلى بالآلاف في الطرف الفلسطيني ومصر قدمت العديد من المقترحات التي استطاعت البناء عليها لتصل لهذا الاتفاق مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة.

الهدنة هي خطوة مهمة جدًا ويمكن البناء عليها 

وأكد أن الهدنة خطوة مهمة جدًا ويمكن البناء عليها وكما شهدنا مد الهدنة ليومين آخرين ونتمنى مدها لأيام أخرى. 

محمد كمال مصر بجهود كبيرة الوساطة للوصول لاتفاق هدنة حجم المساعدات

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبى: نسعى لتمديد الهدنة فى غزة.. وإقامة دولة فلسطينية ضرورة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": الجهود المصرية القطرية تنجح فى الحفاظ على الهدنة الإنسانية بغزة

هيئة الاستعلامات: نتطلع لتمديد الهدنة إلى أيام وليس لساعات

مُرحبًا بتمديد الهدنة.. البيت الأبيض: "فرصة لتدفق مزيد من المساعدات"

دبلوماسى سابق: مصر تدفع لتنفيذ وتمديد الهدنة فى غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية فور انتهاء الهدنة

"القاهرة الإخبارية": تمديد الهدنة يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بايدن: شعرتُ بالرعب بعد عرض طلاب فلسطينين لإطلاق نار فى ولاية فيرمونت

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

القاهرة الإخبارية: تمديد اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبى 45 يوما (فيديو)

"رخاميات البارثينون" تثير خلافا بين مسؤولى اليونان وبريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟