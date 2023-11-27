إنشاء فرع بالعلمين.. قرارات اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري، بناءً على الخطاب الوارد إلى النادي من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، والذي يعتمد تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس الميزانية عن العام المالي 2022 - 2023 والتي اقتربت من 4 مليارات جنيه، وقرر إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي.

كما استعرض المجلس المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، التي كانت محل تقدير من أعضاء مجلس الإدارة، لما تضمنته من مقترحات إيجابية وبناءة تسهم في تطوير مجالات العمل داخل النادي، وكلف المجلس الإدارات المختلفة لدراسة العديد من هذه المقترحات، علمًا بأن هناك بعض المقترحات كان قد تم البدء في تنفيذها من قبل مجلس الإدارة بالفعل.

واعتمد المجلس الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وفروعه المختلفة، التي ارتفعت من 750 ألفًا إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، والموافقة على البدء في تطبيقها بداية من 1 /3 /2024.

كما اعتمد المجلس المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بالعلمين الجديدة.

كما اعتمد المجلس منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدانًا بفرع النادي بالشيخ زايد، ويشمل استادًا رياضيًّا ومتحفًا وصالة ألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقًا.. إلى آخره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.. كما اعتبر المجلس الجلسة ممتدة لحين تحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس