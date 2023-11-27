الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الاستعلامات تكشف آخر تفاصيل الهدنة فى غزة (فيديو)

الهدنة
الهدنة

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تنفيذ عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه اللحظة بعد تجاوز بعض العقبات التي حدثت بعد ظهر اليوم.

أوضح رشوان في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن العملية شملت إطلاق سراح 11 محتجزًا إسرائيليًا من النساء والأطفال، إضافة إلى 4 تايلانديين وتسليمهم للصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى السلطات المصرية.

من جهة أخرى، تم إخراج 33 أسيرًا فلسطينيًا منهم 3 سيدات و30 قاصرًا من الأشبال والشابات، وتسليمهم أيضًا للصليب الأحمر، الذي سينقلهم إلى الضفة الغربية.

أشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الهدنة التي تم التوصل إليها بين الجانبين، والتي انتهى اليوم الرابع منها بهذه الطريقة، مضيفًا أن التمديد سيستمر لمدة يومين وسيتم خلالها الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من الفئة نفسها، مقابل 20 أسيرًا فلسطينيًا من الفئة نفسها، في كل يوم، وبذلك سيتم الإفراج عن 20 من نساء وأطفال إسرائيليين و60 من النساء والأطفال الفلسطينيين خلال يومين.

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