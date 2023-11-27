القاهرة الإخبارية: 11 إسرائيليًا "فى عهدة" الصليب الأحمر لتسليمهم للجانب المصرى

ذكرت القاهرة الإخبارية أن الصليب الأحمر يتسلم 11 إسرائيليًا وفي طريقهم للجانب المصري.

أفاد أحمد بشتو مراسل القاهرة الإخبارية أن المحتجزين الإسرائيليين من بينهم 9 أطفال وسيدتان و6 تايلانديين.

ومن المقرر أن تخرج الحافلة التي تقل المحتجزين لمعبر رفح لتوقيع الكشف الطبي، قبل تسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقًا للاتفاق.

فريق من الصليب الأحمر في انتظار الأسرى الفلسطينيين

من ناحية أخرى يتواجد فريق آخر من الصليب الأحمر أمام سجن عوفر الإسرائيلي في انتظار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 3 أسيرات و30 طفلًا أقل من 18 عامًا.