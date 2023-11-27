رشوان: مصر تعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية لمصابى غزة (فيديو)

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تقوم بدور فعال في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع مأساوية بسبب العدوان الإسرائيلي.

أضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة CBC أن الشعب الفلسطيني في غزة يجد بصيص أمل في القوافل التي تنقل لهم الغذاء والماء والأدوية والمستلزمات الأساسية، والتي تدخل عبر المعبر المصري.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، وخاصة قطر والولايات المتحدة، لزيادة حجم المساعدات وتسهيل وصولها للقطاع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن دعمه لهذه الجهود، وأن مصر تعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.