جراح بريطانى يفضح الاحتلال: "تدمير النظام الصحى الفلسطينى هدف رئيسى للحرب"

وصف جراح بريطاني، اليوم الإثنين، الوضع في القطاع بـ"المذبحة"، وأكد أنه كان شاهدًا على 43 يومًا قضاها تحت القصف في غزة، وعلق: "تدمير النظام الصحي الفلسطيني هدف عسكري للحرب الإسرائيلية".

وتحدث البروفيسور غسان أبوستة، جراح التجميل والترميم، خلال مؤتمر صحفي في لندن، لتقديم شهادته لاحقًا إلى سكوتلانديارد، حول مشاهد مروعة في مستشفى الأهلي عرب ودار الشفاء بعد توقفهما عن العمل.

وقال البروفيسير البريطاني، إنه شهد استخدام ذخائر الفسفور الأبيض، بعدما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال أبوستة الذي لديه عيادة في غرب لندن ويعمل في غزة منذ عام 2009: بعد أن رأينا هذه المذبحة تتكشف، كان إنشاء قطاع غزة غير صالح للسكن هو الهدف، وكان تدمير جميع مكونات الحياة الحديثة التي يعتمد عليها النظام الصحي هو الهدف العسكري الرئيسي.

وعندما سئل عن ادعاءات إسرائيل بأنها في حالة حرب مع حماس وإنكارها لاستهداف المدنيين في غزة، قال: من الناحية الإحصائية، يبدو أن الأرقام تحكي قصة مختلفة.

استخدام الفسفور الأبيض

كما قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر، مزاعم عن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، في حين زعمت منظمة العفو الدولية أن لديها أدلة على استخدامه في جنوب لبنان.