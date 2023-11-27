الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى.. الفريق يختتم استعداداته لمباراة سموحة.. وغياب متولى وكريم نيدفيد

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

وواصل أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

كان الجهاز الفني قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكشف مصدر مسئول أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، سوف يغيب عن مباراة سموحة بسبب الإصابة بثقل في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر أن محمود متولي، لاعب الفريق الأول، سوف يغيب أيضًا عن المباراة بسبب التهابات في العضلة الأمامية.

«بيبو» يكلف الجهاز الطبي بمتابعة «قندوسي» والاطمئنان على إصابته

كان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، كلف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج،

وأكد مدير الكرة حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

كما قرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن الفريق الأول بنادي الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

مران الأهلي كولر أنتوني موديست كريم نيديفيد محمود متولى سموحة

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