محافظ بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لاستعراض استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار العسكري للمحافظة ومدير الجهاز التنفيذي، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ووكيل وزارة التربية والتعليم وممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد، أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار إلى خطط التنمية التي جرت بمحافظة بورسعيد في كافة المجالات الصحية والرقمية والسكنية والقضاء على العشوائيات وغيرها من سبل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، والتي تعد دافعا للمواطن نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستكمال أوجه التنمية.

أكثر من 533 ألف ناخب بمحافظة بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد، الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية، موجها في هذا الصدد، بتجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس على أعلى مستوى، مع تزويدها بجميع الإمكانيات والأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية.

وشدد على مديري 64 مدرسة بسرعة إعداد وتجهيز المقار الانتخابية وبدء توزيع المهام وإنهاء جميع الأعمال يوم الخميس القادم بحد أقصى، مؤكدا أنه سيقوم بجولات ميدانية على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها على أعلى مستوى بشكل يليق بمحافظة بورسعيد.

واستعرض المحافظ، عرضا تقديميا يضم كافة المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، موضحا أن عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم داخل محافظة بورسعيد يبلغ 533.533 مواطن موزعين على 7 احياء ومدينة بورفؤاد و64 مقر انتخابية.

كما وجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المدارس التي سوف تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية، مؤكدا على التنسيق ببن رؤساء الأحياء ومديري المدارس التي تشهد الانتخابات، فضلا عن المرور الميداني للتأكد من جاهزية اللجان على أكمل وجه.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظ بورسعيد يحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات

وأكد المحافظ، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمتابعة اللحظية على مدار الساعة لسير وانتظام الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع المقار الانتخابية للتعرف على نسب إقبال المواطنين خلال أيام الانتخابات، فضلا عن انعقاد غرف عمليات فرعية داخل الأحياء وبورفؤاد والمراكز الخدمية بالمحافظة.

وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.