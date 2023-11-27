رواد الكاريكاتير.. انطلاق فعاليات معرض فيلسوف الضحك محمد حاكم ببيت السناري

افتتح الفنان محمد حاكم معرضه الجديد بعنوان "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصري، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر 2023.

أبرز اعمال محمد حاكم

ويضم المعرض أعمال الفنان الكبير محمد حاكم "فيلسوف الكاريكاتير والضحك"، بأسلوبه الفريد والمميز، وتُظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل.

يأتي المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.