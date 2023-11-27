الهلال الأحمر الفلسطينى: لم نتمكن من توصيل أى مساعدات لشمال غزة اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقها لم تتمكن اليوم من توصيل أي مساعدات إلى شمال غزة، التى تدمرت بالكامل.

وأكدت الجمعية في تحديث نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه منذ بداية الهدنة، وحتى يوم أمس، نجحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال ما يقارب 150 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة ومنطقتها الشمالية، ولسوء الحظ، لم تتمكن فرق الهلال الأحمر اليوم من إيصال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة.

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن الهدنة ممتدة بنفس الشروط، وقالت إنها اتفقت مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية مع إسرائيل لمدة يومين، وقال قياديون بالحركة لـ"رويترز" إن تمديد الهدنة يتم بنفس شروط وقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أبلغ عائلات الرهائن بأنه سيتم إطلاق سراحهم الليلة.