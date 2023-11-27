أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبانوب

صلّى الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات القداس الإلهي صباح أمس بكنيسة الشهيد ابانوب والأنبا ونس، بقرية ذكي عياد، وعقب صلاة الصلح صلي نيافته صلوات رسامة عدد ١١ "برتبة ابسلطس" وواحد "برتبة أغنسطس" من أبناء الكنيسة.

شارك في الصلاة القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية والقس بموا نادي، كاهن الكنيسة، كما حضر بعد القداس مجموعة من الأباء الكهنة، والشمامسة.

في السياق، نظمت مؤسسة فاهم للدعم النفسي بالتعاون مع الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء المحرق أمس، ندوة تثقيفية لطلبة الكلية بعنوان "المرض النفسي شجاعة مريض وثقافة مجتمع"، وذلك بمقر الكلية.

تأتي هذه الندوة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي.