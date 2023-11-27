الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متى يكون الشخص متواضعًا؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إنه لن يكون الشخص متواضعًا إلاّ إذا تحلّى بعدة صفات الأولى هى أن يعبد الله ولا يرى لنفسه حقًا على الله، بمعنى أن يعبد الله ليل نهار سرًا وعلانية وترى أنك مقصّر.

لن ندخل الجنة إلا بكرم الله

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية DMC، أنه مهما يعمل الإنسان فهو مقصر ولن يدخل الجنة إلابكرم من الله، لافتًا إلى أن الأمر الثاني في التواضع ألا تخالف المنقول بالمعقول، مستدلًا بقوله تعالى:"هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ".

وتابع أننا مؤمنون بأن هناك نملة تحدثت مع سيدنا سليمان، لكن هناك مَن يسأل:"هل لها أحبال صوتية وكيف تكلمت، فيجب على الإنسان عدم مخالفة ما قاله الله سبحانه وتعالى".

رمضان عبدالمعز متواضع عدة صفات يعبد الله الجنة يعبد الله ليل نهار ألا تخالف المنقول بالمعقول

مواد متعلقة

مَن الرسول الذى اصطفاه الله من الملائكة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز: لن يكون القلب سليمًا إلا إذا سَلِم من الشرك

لماذا يبتلي الله العبد المؤمن؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز: الله لا يحاسبنا بالورقة والقلم وعلى الإنسان مراجعة نفسه

رمضان عبدالمعز: القلب الطيب النقي لا يحقد ولا يغل

رمضان عبدالمعز: الخيرات والبركات والنفحات مرتبطة بما فى القلب

الأكثر قراءة

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

داعية إسلامى: هؤلاء قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحق ولا الحب

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟