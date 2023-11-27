متى يكون الشخص متواضعًا؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إنه لن يكون الشخص متواضعًا إلاّ إذا تحلّى بعدة صفات الأولى هى أن يعبد الله ولا يرى لنفسه حقًا على الله، بمعنى أن يعبد الله ليل نهار سرًا وعلانية وترى أنك مقصّر.

لن ندخل الجنة إلا بكرم الله

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية DMC، أنه مهما يعمل الإنسان فهو مقصر ولن يدخل الجنة إلابكرم من الله، لافتًا إلى أن الأمر الثاني في التواضع ألا تخالف المنقول بالمعقول، مستدلًا بقوله تعالى:"هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ".

وتابع أننا مؤمنون بأن هناك نملة تحدثت مع سيدنا سليمان، لكن هناك مَن يسأل:"هل لها أحبال صوتية وكيف تكلمت، فيجب على الإنسان عدم مخالفة ما قاله الله سبحانه وتعالى".