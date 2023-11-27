الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 20 سنة لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 19356 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات قيام المتهم "م.ص.ك" سائق، بمزولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا لإذن النيابة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرته مستقلا سيارة، فتم ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر بها على جوالين بلاستيكيين، بداخلهما 300 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد لسائق للاتجار بالمواد الإسكندرية النيابة العامرية أول

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 124 ألف طن سلع استراتيجية

المشدد لعاطل والحبس لعامل بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة بالإسكندرية

المؤبد غيابيًا لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره في الأقراص المخدرة بالإسكندرية

المؤبد لعامل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين غرب الإسكندرية

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من مندوب توصيل بالإسكندرية

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا طفلة وحاولا دفنها بدون تصريح في الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج 500 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

"بصور نفسي".. اعترافات تفصيلية لإنجي حمادة تروج فيديوهات جنسية

ضياء رشوان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى

"خطة النواب" تكشف حقيقة تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية (فيديو)

من مكة.. هنا الزاهد: "لسة فيه حاجات جميلة مستنياني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟