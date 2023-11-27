المشدد 20 سنة لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 19356 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات قيام المتهم "م.ص.ك" سائق، بمزولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا لإذن النيابة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرته مستقلا سيارة، فتم ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة عثر بها على جوالين بلاستيكيين، بداخلهما 300 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.