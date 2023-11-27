"بصور نفسي".. اعترافات تفصيلية لإنجي حمادة تروج فيديوهات جنسية

“عندي استاند توصير بفلاش، وبقعد على الكرسي أو السرير وبصور نفسي بنفسي محدش بيصورني في البيت”.. بهذه الكلمات أدلت إنجي حمادة- تدعي أنها إعلامية- اعترافاتها التفصيلية أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليها بتهمة ترويج فيديوهات جنسية لها.

وقالت المتهمة إنجي حمادة التي تربطها علاقة بالمدعو كروان مشاكل- ألقي القبض عليها في منطقة التجمع الأول ولها سجل جنائي في العديد من القضايا،- إنها تصور نفسها مستخدمة كاميرا الموبايل الخاصة بها من خلال وضعها على كاميرا استاند بفلاش داخل غرفة نومها لتصوير نفسها بنفسها دون أن تستدعي أحد للقيام بذلك.

وأضافت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها عقب تصوير تلك الفيديوهات التي تحمل إيحاءات جنسية وتحريض على الفسق تنشرها على تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، لتحقيق أرباح من نسب المشاهدات ومن الشير.

وكشفت أنها تقوم بتصوير تلك الفيديوهات ونشرها بحثا عن الأموال غير المشروعة وتحقيق ثراء سريع، موضحا أنها تحتفظ بنسخة من تلك الفيدوهات على فلاشة خاصة بها سلمتها لجهات التحقيق.

السجل الجنائي للمتهمة إنجي حمادة

الاسم الحقيقي لـ إنجي حمادة، هو سماح مصطفى عبد الفتاح حمد، وقد سبق تورطها في العديد من القضايا ضمت القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق القاهرة، عن جريمة سرقة مسكن، والقضية رقم 5491 لسنة 2016 جنح التجمع الأول، جريمة آداب عامة والتي حكم عليها بالحبس فيها لمدة سنة، والقضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول عن جريمة المخدرات، والتي حكم عليها في بالحبس لمدة عامين.

كما تم ضبط إنجي حمادة في القضية رقم 11414 سنة 2015 جنح بقسم العامرية بالإسكندرية آداب عامة، والقضية رقم 3290 لسنة 2015، جنح قسم شرطة السيدة، عن جريمة الاعتداء على موظف، والتي حكم عليها بالغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، والقضة رقم 2336 لسنة 2007 جنح قسم شرطة ثان 6 أكتوبر عن جريمة مشاجرة وضرب، والقضية رقم 1590 لسنة 2004، الإسماعيلية آداب عامة.

كانت الأجهزة الأمنيبة قد ضبطت فتاة لها معلومات جنائية والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد وآداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.