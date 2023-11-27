الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية إسلامى: هؤلاء قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحق ولا الحب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إن الله يرضي أصحاب القلوب النقية السليمة، فكن مع الله ترى الله معك، مؤكدًا أن أصحاب القلوب النقية هم من يرون الله.

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية DMC، أن الفُجّار قلوبهم تصدأ أي ليست جيدة بدليل قوله تعالى: "كَلّا إنَّ كِتابَ الفُجّارِ لَفي سِجِّينٍ وما أدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ"، فهذا الشخص لا يعرف الحق ولا الحب ولا الكرم ولا السخاء ولذلك يجب على المؤمن أن يحفاظ على سلامة الفطرة وسلامة قلبه حتى لا يحجب عن الأنوار الربانية.

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وتابع أن أتباع سيدنا عيسى الحق واتبعوا تعاليمه قال الله عنهم: "وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً"، وقال عن سيدنا محمد "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ".

رمضان عبدالمعز قلوبهم تصدأ لا يعرف الحق ولا الحب المؤمن سلامة الفطرة أصحاب القلوب النقية

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