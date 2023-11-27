الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد اتهامه بمعاداة السامية.. هل تلقى "ماسك" دعوة أم زار تل أبيب تطوعًا؟

ايلون ماسك
ايلون ماسك

أجرى الملياردير الأمريكي رئيس مجلس إدارة منصة “إكس” إيلون ماسك، إلى إسرائيل، حيث اصطحبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جولة إلى إحدى المستوطنات جنوب فلسطين المحتلة.

وتأتي زيارة "ماسك" بعدما اتهمته جماعات احقوقية صهيونية بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته “X”.

صفقة "ماسك" مع وزارة الاتصالات الإسرائيلية

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن متحدثًا باسم الحكومة الإسرائيلية رفض الكشف عما إذا كان “ماسك” قد تمت دعوته أم أنه جاء بمفرده.

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، عبر “X”، عن صفقة مع شركة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك.

واقترح “ماسك” الشهر الماضي استخدام ستارلينك لدعم روابط الاتصالات مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا" في قطاع غزة وسط قطع التيار الكهربائي عن القطاع، وسط انباء عن بدء عملية الاجتياح البري.

وفي ذلك الوقت قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن "حماس ستستغل" ستارلينك في هجماتها.

الملياردير الأمريكي منصة إكس إيلون ماسك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كفار عزة فلسطين

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