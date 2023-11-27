انطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد للتحالف الوطنى لدعم المرشح الرئاسى السيسى بأسيوط

انطلقت منذ قليل وقائع المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمشاركة الفنان طارق الدسوقي.

يأتي ذلك بحضور القيادات الشعبية والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتشكيلات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة ومراكز أسيوط، وعدد كبير من مواطني المحافظة، ومنظمات المجتمع المدني، وشباب الجامعات، والقيادات النسائية، والقيادات الطبيعية بالمحافظة، والنقابات المهنية، والفلاحين والعمال والتجار ورجال الأعمال.

عشان مصر.. كلنا هنشارك

ومن جهته قال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم التحالف الوطني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمشاركة أعضاء التحالف بمختلف المستويات من مدن وقرى ونجوع محافظة أسيوط في ميدان النورس أمام قناطر أسيوط الجديدة.

وأكد غريب أن مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يأتي تحت عنوان "عشان مصر.. كلنا هنشارك" بمشاركة الفنان القدير طارق الدسوقي، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، وسيشهد المؤتمر كلمات لضيوف المؤتمر، وكلمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكلمة ممثلة عن المرأة، وممثل عن الشباب وممثل عن ذوي الهمم، وعرض فيديو حكاية وطن وإنجازات الدولة المصرية، وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مضيفًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية حفاظًا على صورة مصر ومكانتها أمام الرأي العام العالمي.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن هذا يأتي في إطار خطة التحالف الوطني لدعم مرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة نظرًا لما قدمه من إنجازات لمصرنا الغالية وسط تصعيد الأمور في دول الجوار ومحاولة إضعاف الدولة المصرية.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر