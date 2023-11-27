"الشعب الديمقراطى": انتخابات الرئاسة المصرية تتمتع بقدر كبير من الحرية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسة المصرية تتمتع بقدر من الحرية، حيث يشهد المواطنون مدى الديمقراطية التي تسير بها عملية الاقتراع للاستحاق الانتخابي في 2024.

البرامج الانتخابية الرئاسية

أضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا انتخابات" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرشحين الحاليين للرئاسة يشعرون بالحرية التامة في عرض برامجهم الانتخابية، لهذا حرص كل مرشح على الذهاب إلى المحافظات المختلفة من أجل عرض برامجهم الانتخابية.

الحملات الانتخابية

وتابع أن الإعلام المصري وفّر مساحات إعلامية للمرشحين من أجل عرض برامجهم الانتخابية، لهذا نجد القائمين على الحملات الانتخابية للمرشحين يظهرون على القنوات الفضائية باستمرار وبشكل متوازن: "لا يوجد حملة انتخابية ما لها الظهور المنفرد عبر وسائل الإعلام وهذا التوازن بسبب رغبة الدولة في أن يختار المواطن بكل حيادية رئيسه المقبل".