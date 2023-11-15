الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشعب الديمقراطي": حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنظم مؤتمرا حاشدا في 18 نوفمبر

السيسي
السيسي

تحدث خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن مواصلة حملات المرشحين للرئاسة للدعاية الانتخابية، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير في إطار ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتمتع كل الحملات بفرص متكافئة ومتساوية وبحرية بالغة، وجميعها تعمل في أنحاء الجمهورية كافة.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الانتخابات الرئاسية تعزز من حق المواطنة وسيادة القانون وتفعيل نصوص الدستور، متابعاً: "الحملات الانتخابية تعمل بكل جد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وسائر الحملات الانتخابية تفعل استحقاق يشكل ضمانة أساسية للمواطن ولتفعيل نصوص الدستور".

وتابع: "الهيئة الوطنية للانتخابات، تساوي بين الجميع في سائر الحقوق، كما أنها تلقت الأسماء الراغبة في الرقابة على العملية الانتخابية، من قبل الجمعيات والأحزاب، كل شئ يسير بشكل جيد".

وواصل خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن حزبه انضم للحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الحملة الرسمية اتفقت على عقد عدة مؤتمرات بكافة ربوع المحافظات المصرية، مؤكدا عقد مؤتمر كبير يوم 18 نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الأزهر، كما سبق عمل مؤتمر في محافظة سوهاج تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية، ثم انتقلنا للجيزة.

واستطرد: "هناك حراك سياسي وتفعيل على أرض الواقع للربط بين مايحدث في الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين المواطن في الشارع الذي لابد أن يشعر بكافة التحركات السياسية، مشيرا إلى أن المواطن المصري تمسك بالدولة المصرية وكافة الاستحقاقات في ظل استقرار الدولة والتأكيد أن زمام القيادة يرسخ في مصر.


 

خالد فؤاد رئ حزب الشعب الديمقراطي حملات المرشحين للرئآسة العملية الانتخابية حراك سياسي

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