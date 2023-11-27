الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يلتقى الحزب الليبرالى المصرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أفراد حملته بوفد من الحزب الليبرالي المصري "تحت التأسيس".

دار اللقاء حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، واستمع الحضور لرؤية المرشح حول عدد من القضايا التي وردت فى برنامجه الانتخابي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي في برنامج المرشح، وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وإشكالية الاستثمار فى مصر، وتشجيع القطاع الخاص مع توفير ضمانات الاستقرار فى السوق المصرية، والاستفادة من موارد مصر الطبيعية وثرواتها الأثرية لجذب السياحة، فى ظل المنافسة التي تتصاعد الآن فى مناطق أخرى.

كما تم عرض ومناقشة ما يتعلق بالعلاقات الدولية لا سيما الجانب الإفريقي وأهم الإشكاليات والحلول، من أجل استعادة الدور المصري في القارة الإفريقية بالشكل الذي يليق باسم مصر.

رؤية المرشح في قضايا الحريات والمواطنة

كما تطرق الحوار حول القضايا المتعلقة ببعض مواد الدستور المصرى وما يتعلق بتداخل السلطات، ورؤية المرشح في قضايا الحريات والمواطنة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد أهمية استمرار العمل من خلال الحوار المجتمعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية لا سيما في حالة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والاستماع لكل وجهات النظر، وكل التيارات من خلال حوار حقيقي مبنى على الإيمان بأهمية مشاركة الجميع في المساعدة لاتخاذ القرار السليم.

ضم وفد الحزب الليبرالي (تحت التأسيس) "سارة كيرة، شادي العدل، نادر شكري، رامي يحيى، خالد يوسف، محمود حبيش". 

حضر اللقاء المهندس/ باسم كامل، مدير حملة المرشح فريد زهران والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد فوزي، عضو الهيئة الاستشارية للمرشح وعضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد هلال، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح.

ويعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم الإثنين، بشرشابة بمحافظة الغربية، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالًا لسلسلة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

المرشح الرئاسي فريد زهران الحزب الليبرالي المحور الاقتصادي برنامج المرشح القطاع الخاص

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