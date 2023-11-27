الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجل طارق عبدالعزيز ينعاه: "معايا شنطة علم وحكايات منه تكفى حلقات"

معتصم نجل الفنان
معتصم نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز

رحل الفنان طارق عبدالعزيز، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، وهو الأمر الذي فاجأ الجميع خاصة العاملين معه في المسلسل ذاته.

وقام "معتصم" نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بإعادة نشر فيديو يرصد أبرز المحطات في المشوار الفني لوالده، بعد رحيله فجر أمس الأحد، وصدم خبر وفاته جميع العاملين في الوسط الفني.

وكتب معتصم على الفيديو الذي أعاد نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "بيقولوا إن الأساطير في الحواديت، وإنه لقب فيه مبالغة، بس الراجل ده أسطورة حقيقية ماشية ع الأرض، أسطورة في فنه واختياراته أسطورة في حبه وتواضعه مع كل مخاليق ربنا، أسطورة في صياغته وفهمه للحياة وللبشر من أول نظرة، وأسطورة في حبه وسعيه ورضا نفسه".

وتابع: "بحمد ربنا إني من صُلبه وإن معايا شنطة علم وحكايات منه تكفي حلقات وكُتب وبدعي في كل وقت أنه يجعل يومي قبل يومه، ده تقريباً حوالي ٨٥٪ من أعماله مفيهمش شخصية شبه التانية؜ بفتخر إن حضرتك كنت جزءا من الأعمال دي وعقبال ما تعمل قدهم مرتين تلاتة كمان".

وعرض الفيديو، مشاهد، من أول مسرحية قدمها الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وهي "صفقة المجانين"، التي عرضت عام 1991، و أبرز الأفلام التي شارك بها، ومنها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام"، و"فيلم ثقافي"، و"أصحاب ولا بيزنس"، و"شرم برم"، و"كيمو وانتيمو"، و"دكان شحاتة"، و"اشتباك"، وغيرها.

الفنان طارق عبدالعزيز

وأجرى الفنان طارق عبد العزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

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