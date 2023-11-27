الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يحضر المؤتمر الدولى السابع للمنتدى الاستراتيجى

المؤتمر الدولي السابع
المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيجي

حضر  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيجي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة، تحت شعار سياسات مصرية مسارات مستقبلية تحت رعاية وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاقتصاد الأخضر، الذي يعد اقتصادًا يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. 

وهذه الاستثمارات هي أيضًا تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية. 

حضر المؤتمر لفيف من كبار رجال الدولة وأساتذة الجامعات، كما حضر المؤتمر المستشار محمد حسن، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

فندق كونراد بالقاهرة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني قضايا الدولة النقل البحري

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