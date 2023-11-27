الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

للناخبين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت فى الانتخابات رغم انتهاء جواز سفرك؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 تنطلق الانتخابات الرئاسية بالخارج، الجمعة المقبل، في 137 سفارة وقنصلية موزعة على 121 دولة، بينما يعتقد البعض عدم قدرته على المشاركة فيها بسبب انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص به، حيث إنهم قد يجهلون الوسائل البديلة التي أقرتها قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، والانتخابات الرئاسية، اللتين نظمتا الضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية للجاليات المصرية، وأبرزها ضوابط إثبات الشخصية. 

خطوات الانتخاب داخل اللجان  

وحسب الضوابط التي حددتها القوانين يتوجب على الناخب بالخارج التوجه لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته، وإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين؛ وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع، ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة (صح) أمام اسم المرشح الذي اختاره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته قبل الانصراف.

تقارير وتوصيات.. ضوابط مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة

 

ووفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، بينما يشترط أن يكون جواز السفر سارى الصلاحية مثبتًا به الرقم القومى إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته لأكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، ومن يفعل ذلك يُعرض نفسه للعقوبة وبطلان صوته الانتخابي. 

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية في الخارج ستجرى في 137 سفارة وقنصلية موزعة على 121 دولة، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

يأتي ذلك في إطار انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات المصرية في الدول المختلفة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة، والتي ستكون مهمتها تقديم كل أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

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