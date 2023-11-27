محافظ مطروح يتفقد تطوير عددا من المنشأت الخدمية بقرية أم الرخم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين عدد من المنشآت الخدمية بقرية ام الرخم غرب مدينة مرسي مطروح يرافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة والأستاذ رضا عطا الله رئيس القرية.

_ مبنى الحماية المدنية والإطفاء

وتفقد محافظ مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية والإطفاء الذى تم رفع كفاءته بالتعاون بين مجلس المدينة والمشاركة المجتمعية الفاعلة مع أهمية وحدة الإطفاء مع بعد القرية نحو ٢٥ كم عن المدينة وكذلك خدمة القرية والقرى والمناطق السياحية المحيطة مع ما تشهده القرية من إقبال كبير خلال موسم الصيف السياحى مشيدا بجهود تنفيذ الأعمال وجهود المشاركة المجتمعية لتحسين الخدمات للمواطنين.

_ رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بالقرية الذى تم رفع كفاءته بالتعاون بين مجلس المدينة والمشاركة المجتمعية الفاعلة وما يتبحة من تيسير مزيد من الخدمات والشكل اللائق خلال استقبال المواطنين.

_ طلبات المواطنين



و استمع محافظ مطروح لطلبات المواطنين ومنها طلب انشاء محطة تحلية مياه لا تقل عن ٤٠٠ م٣ يوميا لتكفى حاجة أهالي القرية،وصيانة شبكة الكهرباء من أعمدة واسلاك والتضرر من تهالك الشبكة الحالية، وحاجة المدرسة الإعدادية المشتركة بالقرية لأعمال توسعة بما لا يقل عن فصلين لاستيعاب الكثافة.

_ حصر كافة الطلبات

ووجه محافظ مطروح لرئيس القرية بحصر كافة الطلبات والتنسيق مع رئيس المدينة ورؤساء القطاعات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وفرع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لعقد اجتماع لمناقشة مقترحات كيفية تنفيذ وتلبية كافة طلبات الأهالي.

_ تكثيف جهود النظافة

كما تفقد محافظ مطروح طريق القصر موجها بتكثيف جهود النظافة،ومراجعة عدد من الأعمدة المتأثرة بالعوامل الجوية والرياح وتوفير التأمين اللازم مع أعمال الصيانة اللازمة لها على طول الطريق.

محافظ مطروح يتفقد تطوير عددا من المنشأت الخدمية

محافظ مطروح يتفقد تطوير عددا من المنشأت الخدمية