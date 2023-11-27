الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطلين بتهمة هتك عرض أطفال واستغلالهم في التسول بالمطرية

المؤبد
المؤبد

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واستغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة في المطرية.

وأسندت النيابة العامة لكل من ع. اعاطل، ا. م" عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والربح الغير مشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه، بدون مسوغ قانوني كما أسندت اليهم استغلال 4 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعد المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة.

تلقى قسم شرطة المطرية معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة  بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المؤبد التسول المطرية

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