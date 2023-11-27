الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف ووزير العمل يشهدان فعاليات الندوة التثقيقة بمجال السلامة والصحة المهنية

الندوة
الندوة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير العمل حسن شحاتة، فعاليات الندوة التثقيفية  في مجال السلامة والصحة المهنية والذي تنظمه مديرية العمل بالتعاون مع جامعة النهضة، تحت عنوان "صحتك وسلامتك تهمنا" وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر مفهوم "السلامة والصحة المهنية" لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل، وحماية العنصر المادي المتمثل في المنشآت والآلات.

حضور الفاعلية

حضر فعاليات الندوة التثقيفية،التي استضافتها الجامعة، حضور كل من:: المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، ومن الوفد الوزاري المرافق لوزير العمل كل من: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

غنيم: يؤكد حرصه على المشاركة في الفعالية

وأكد محافظ بني سويف، حرصه على المشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي تتناول  موضوعًا محوريًا وقضايا هامة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية،والذي أصبح علما من العلوم التي يتم تدريسها  في ضوء الاهتمام المتنامي والمتزايد بسلامة وحماية الأيدي العاملة التي تعد بمثابة  الوقود الحقيقي للقطاع الإنتاجي والإقتصادي.

وأشار إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية من الملفات التي تأتي في مقدمة أولوبات وأجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية،لافتا إلى وجود مراجعة دورية من قبل رئاسة الوزراء للجهود  في هذا المجال،لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية،والتاكد من التزامها بتوفير كافة اجراءات واشتراطات  الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها

وأوضح وزير العمل، أهمية عقد مثل  تلك الفعاليات للإطلاع  على مفهوم السلامة والصحة المهنية للأيدي العاملة وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور،مؤكدا على أن السلامة والصحة المهنية من أبرز سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة.، لأنها تتدخل في جميع نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي

وشدد الوزير، على أهمية التزام أصحاب المنشآت الصناعية والإنتاجية والمصانع، بضرورة الإلتزام بتوفير إشتراطات الأمان والحماية المدنية، والإلتزام بتدريب العاملين على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على العنصر البشري الركيزة الأساسية للعملية والإنتاجية، والعنصر المادي من منشآت وآلات تعتبر ثروة قومية للدولة.

بني سويف وزير العمل محافظ بني سويف جامعة النهضة السلامة والصحة المهنية

مواد متعلقة

إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

محافظ بنى سويف ووزير العمل يتفقدان مصانع شرق النيل

إحالة إدارة مدرسة بالفشن للتحقيق بسبب التقصير في العمل

إصابة 7 بينهم 5 سيدات في انقلاب توك توك ببني سويف

محافظ بني سويف ووزير العمل يُكرمان المتميزات ضمن مشروع توسيع نطاق تنمية المهارات

تفاصيل مصرع طالب تحت عجلات القطار بمركز الفشن فى بني سويف

محافظ بنى سويف يستقبل وزير العمل بالديوان العام

محافظ بنى سويف يعقد حوارًا مجتمعيًا مع أهالى إهناسيا حول احتياجاتهم ومطالبهم

الأكثر قراءة

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟