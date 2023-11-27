محافظ بني سويف ووزير العمل يشهدان فعاليات الندوة التثقيقة بمجال السلامة والصحة المهنية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير العمل حسن شحاتة، فعاليات الندوة التثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية والذي تنظمه مديرية العمل بالتعاون مع جامعة النهضة، تحت عنوان "صحتك وسلامتك تهمنا" وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر مفهوم "السلامة والصحة المهنية" لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل، وحماية العنصر المادي المتمثل في المنشآت والآلات.

حضور الفاعلية

حضر فعاليات الندوة التثقيفية،التي استضافتها الجامعة، حضور كل من:: المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، ومن الوفد الوزاري المرافق لوزير العمل كل من: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

غنيم: يؤكد حرصه على المشاركة في الفعالية

وأكد محافظ بني سويف، حرصه على المشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي تتناول موضوعًا محوريًا وقضايا هامة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية،والذي أصبح علما من العلوم التي يتم تدريسها في ضوء الاهتمام المتنامي والمتزايد بسلامة وحماية الأيدي العاملة التي تعد بمثابة الوقود الحقيقي للقطاع الإنتاجي والإقتصادي.

وأشار إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية من الملفات التي تأتي في مقدمة أولوبات وأجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية،لافتا إلى وجود مراجعة دورية من قبل رئاسة الوزراء للجهود في هذا المجال،لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية،والتاكد من التزامها بتوفير كافة اجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها

وأوضح وزير العمل، أهمية عقد مثل تلك الفعاليات للإطلاع على مفهوم السلامة والصحة المهنية للأيدي العاملة وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور،مؤكدا على أن السلامة والصحة المهنية من أبرز سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة.، لأنها تتدخل في جميع نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي

وشدد الوزير، على أهمية التزام أصحاب المنشآت الصناعية والإنتاجية والمصانع، بضرورة الإلتزام بتوفير إشتراطات الأمان والحماية المدنية، والإلتزام بتدريب العاملين على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على العنصر البشري الركيزة الأساسية للعملية والإنتاجية، والعنصر المادي من منشآت وآلات تعتبر ثروة قومية للدولة.