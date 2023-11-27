الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خالد عباس: ارتفاع أسعار أراضى العاصمة الإدارية بنسبة 10%

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة رفعت أسعار أراضي الطرح الجديد بنسبة 10% خلال الآونة الأخيرة لتتناسب مع وضع السوق.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، أنه تمت دراسة المناطق المحيطة بمشروع الطرح الجديد، مثل مدينة مستقبل سيتي وطروحات هيئة المجتمعات العمرانية في القاهرة الجديدة، وبناءً على ذلك تم تحديد نسبة الزيادة. 

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات جنيه من بيع نحو 50 قطعة ستُطرح خلال أسبوعين، وتم تطبيق الزيادة الجديدة عليها.

وكشف خالد عباس عن أن قيمة الأراضي التي باعتها شركة العاصمة الإدارية منذ تأسيسها حتى الآن بلغت 250 مليار جنيه، موضحا أن تلك القيمة تمثل بيع نحو 18 ألف فدان خلال السنوات الماضية.

العاصمة الإدارية رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس العاصمة

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