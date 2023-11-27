خلال أسبوع.. صناع الخير تقدم خدمات طبية متكاملة لمحاربة العمى لآلاف المواطنين في قرى 6 محافظات

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وخلال الأسبوع الماضي في تقديم خدمات طبية متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمى ضمن مبادرة عنيك فى عننيا للآلاف من المواطنين في ست محافظات هي البحر الأحمر شرقا وأسوان جنوبا مرورا بقنا والغربية والمنوفية وصولا إلى البحيرة شمالا.

وأعلن هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قوافل مبادرة عينيك في عنينا لمحاربة العمى من مؤسسة صناع الخير وخلال الاسبوع الماضي جابت عدد من المحافظات المختلفة من اقصى جنوب مصر الى شمالها وحرصت على تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة بالمجان تماما شملت توقيع الكشف الطبى على عيون المواطنين وتقديم الادوية وتشخيص الاحتياج الى نظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج الطبى لارجاء عمليات طبية واجراءها.

واوضح عبدالفتاح في بيانه ان قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير بالشراكة مع البنك الاهلي المصري نظمت المرحلة الاولى من قوافلها والتى تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية واستفاد منها فى اقصى شمال مصر فى محافظة البحيرة اهالى قرية منشاة علوبة والقرى المجاورة بمركز ابو المطامير حيث تم توقيع الكشف على عيون 550 مواطن وتوزيع قطرات علاجية على عدد 306 كما تم تشخيص احتياج 244 لنظارات طبية و7 8 لعمليات جراحية.

قوافل عينيك في عينينا

وتابع عبدالفتاح: وتواصلت خدمات قوافل عنيك فى عنيك فى عنينا من صناع الخير بالشراكة مع البنك الاهلي المصري فى قرية الحمودي مركز الوقف بقنا حيث تم توقيع الكشف على عيون عدد 530 مواطن وتوزيع قطرات علاجية على عدد 231 كما تم تشخيص احتياج 220 لنظارات طبية و59 لعمليات جراحية كما استكملت قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير والبنك الاهلي المصري مراحل تسليم النظارات الطبية فى قرية الرديسية مركز ادفو باسوان حيث تم تسليم 232 نظارة طبية لمستفيدين من اهالى القرية تم توقيع الكشف عليهم وتم تشخيص احتياجهم لنظارات طبية فى المرحلة الاولى من قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرا.

واضاف عبدالفتاح انه وفى مجال استكمال خدمات قوافل عنيك فى عنينا فى مجال اجراء العمليات الجراحية تم اجراء 21 عملية جراحة عيون مختلفة ل21 مواطن من اهالى قرية كفر المحروق بكفر الزيات بالغربية.

واوضح التحالف ان قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير وبالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية نجحت فى اجراء 33 عملية جراحات عيون لاهالى من قري كفر دوادو والقرى المجاورة بمحافظة المنوفية.

وفى شرق مصر على ساحل البحر الاحمر وبخاصة منطقة ابو عايش براس غارب اكد التحالف انه وبالتعاون بين صناع الخير ولكيلا بدات قوافل مبادرة عنيك فى عنينا بتوقيع الكشف على عيون اهالى المنطقة وتوزيع الادوية بالمجان تماما فضلا عن تشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبا وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية تمهيدا لاجراءها قريبا.