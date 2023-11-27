مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيدي يسوع الملك والقديسة كاترينا بالإسكندرية

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيدي يسوع الملك، والقديسة كاترينا، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال

سيادة جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بطرس جوزيف، راعي الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الأخوات الراهبات.

وألقى مطران الكنيسة اللاتينية بمصر عظة الاحتفال، قائلًا: الملك الصالح هو من يكون الأخير، وليس الأول، لأنه من يسند الضعيف، وليس القوي، هكذا كان يعمل يسوع الملك.

وتطرق سيادة المطران في عظته أيضًا إلى القديسة كاترينا، شفعية الكنيسة.

كما احتفل مساء أمس، الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين بالشرق الأوسط، بعيد سيدة الأيقونة العجائبية، وذلك بكنيستها، بميامي، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال الأب مدحت شكري، راعي الكنيسة، والأب جوزيف أبي حنا، حيث أشار الأب رمزي جريج في عظة الاحتفال إلى صمت زكريا، الذي شكك في توقيتات الله، ووعوده.

وأكد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين سماع العذراء مريم، إلى صوت الرب، وكانت تحفظ تلك الأمور في قلبها، ذاكرًا اهمية الصمت في حياتنا، كما شدّد أنه عندما نسمع الله، ونعمل بكلامه، نضع قلبنا مع قلب مريم العذراء، في تناغم تام، مع قلب يسوع.



واختتم الاحتفال بتهنئة جنود مريم، بمناسبة الاحتفال بيوبيل ألفي اجتماع صلاة، لفرقة سيدة الوردية ميامي.

وايضا ترأس مساء أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

هذا وشارك في الصلاة كل من الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية او القداس الالهي بعنوان "حساب النفقة وأنواعها".