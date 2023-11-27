قيادي بمصر أكتوبر: منتدى شباب العالم فرصة للعالم لمراجعة قناعاته ومبادئه حول السلام

أشاد المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، بالمبادرة التي أطلقها منتدى شباب العالم بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، والتي دعا فيها كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة، مؤكدا أنها فرصة للعالم لمراجعة قناعاته ومبادئه حول السلام والإنسانية

وأكد القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المبادرة تأتي فى توقيت عالمي شديد الأهمية والصعوبة، حيث سقطت فيه. الأقنعة الداعية لحماية حقوق الإنسان ونبذ العنف، موضحا أن المبادرة تسهم فى إعلاء صوت السلام والتنمية خاصة فى مناطق النزاع فى مختلف أنحاء العالم.

وقال "حلمي" أن الأزمات الإنسانية العالمية المتلاحقة التي خلفتاه النكبات وويلات الحروب، وجبت أن يكون هناك صوت يعلو فوقها ينادي بإحياء مسار السبام وتوفير حياة آمنة مستقرة لكل شعوب العالم، خاصة تلك الواقعة فى مناطق النزاع والحروب.

وأشار إلي المجازر اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة، والتي شهدت صمت عالمي مخزي، أكد أهمية وضرورة احياء مبادرات السلام الدائم لينعم شعوب الأرض بالاستقرار والأمان.

من جانبها أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،، أن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة لحماية المدنيين فى مناطق النزاع. تعد مبادرة فاعلة وجاءت في وقتها تمامًا، وتؤكد على التحرك العملي من جانب ادارة منتدى شباب العالم في مختلف الأزمات الحالية.

وقالت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى إطلاق منتدى شباب العالم المبادرة الجديدة تحت عنوان، شباب من أجل إحياء الإنسانية. ودعوة المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة. واصفه اياها بالمبادرة النوعية لتكاتف وتضافر الجهود مصرية وعربية وعالمية لوقف العنف والحد منه وحماية المدنيين.

وشددت عضو مجلس النواب، إلى هدف المبادرة الرئيسي، توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمي، والعمل على ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.