نوة "باقى المكنسة" تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وارتفاع الأمواج (صور)

ضربت الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت المحافظة ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، وذلك بالتزامن مع نوة "باقي المكنسة" التي تتعرض لها عروس المتوسط في نهاية شهر نوفمبر كل عام.

نوة باقى المكنسة

تكون نوة "باقي المكنسة" في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وهي استكمال لنوة "المكنسة" التي تعرضت لها الإسكندرية في منتصف نوفمبر الجاري، وهي غزيرة الأمطار مصحوبة برياح شديدة، وتستمر لمدة 4 أيام.

أمطار غزيرة وارتفاع أمواج البحر 4 أمتار

تعرضت الإسكندرية، منذ مساء أمس، لأمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى غزيرة على كافة الأنحاء، حتى اليوم، مع نشاط في شدة الرياح بلغت 60كم/ساعة، كما شهد البحر المتوسط حالة من الاضطراب وارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، مما تسبب في خروج الأمواج لطريق الكورنيش بالعديد من المناطق.

رفع حالة الطوارئ ونشر 186 سيارة لرفع مياه الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قبيل بدء الطقس المتقلب، عن رفع حالة الاستعداد والطوارئ بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ونشرت صرف الإسكندرية السيارات والمعدات التي بلغت 186 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا، واستقبال البلاغات عبر الخط الساخن 175، مع التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال.

استمرار أعمال التطهير خلال الأمطار

واصلت شركة الصرف الصحى أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية، ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

طقس باقي نوة المكنسة بالإسكندرية

طقس باقي نوة المكنسة بالإسكندرية

طقس باقي نوة المكنسة بالإسكندرية