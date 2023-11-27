"السبكي" يكرم الإعلاميين وقادة الرأي ممن لهم إسهامات في توثيق نجاح منظومة التأمين الصحي

كرَّم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددًا من المحافظين والشخصيات الهامة والبارزة ممن لهم جهود بارزة في إحداث طفرة نوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 4 سنوات، مما كان لهم كبير الأثر في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في إطار تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة.

تكريم الزميلة سارة سعودي مسؤول ملف الصحة بالدستور

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقي السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق، اليوم، من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وتحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات العربية والدولية وشركاء النجاح من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

استهل رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتكريم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لجهوده الملموسة في الوصول لأعلى معايير الجودة يتم تطبيقها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تضاهي معايير الجودة العالمية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لدورها وجهودها الدؤوبة على كافة المستويات وعلى الأخص ملف الحوكمة الإكلينيكية.

تكريم الزميلة فاتن خديوي مسؤول ملف الصحة بالدستور

فيما شمل تكريم المحافظين ممن لهم أثر ملموس في إنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، كل في محافظته أو ممن لهم تأثير في تأهيل المنشأت في المحافظات المقرر دخولها المنظومة قريبًا، حيث تم تكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أ.د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

كما تم تكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، لدعمه وعطاؤه المستمر، للمنظومة الصحية المصرية في كل الأوقات والأوقات الحرجة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن التكريم الخاص للسيد للدكتور عثمان عبدالجليل، معالي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وعن وزارة المالية تم تكريم الدكتور إيهاب أبو عيش، وعن وزارة الاتصالات تم تكريم الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقديرًا لجهود ولدوره الحيوي في التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ورقمنة مسارات العمل المختلفة، وتقديم الحلول التكنولوجية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

تكريم الزميل مصطفى دياب مراسل محافظة الاسماعليه

كما تم تكريم الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، لجهود الوزارة الملموسة والبارزة في قطاع الرعاية الصحية، ودعمه اللامحدود في تأهيل المنشآت المدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًا لأحدث المعايير، والتنسيق المستمر على كافة المستويات وفي كافة المحاور كون وزارة الصحة هي المظلة الرئيسية لقطاع الصحة في مصر، وتم تكريم كلًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير بوابة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية للاستغاثات.

كما تم تكريم الإعلاميين ومقدمي برامج التوك شو، ممن كان لهم كبير الأثر في رصد آراء المواطنين من أرض الواقع وانعاكاسات مؤشرات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من العمل المتواصل والإنجاز الملموس، وتوثيق نجاح التغطية الصحية الشاملة الشامل على مدار 4 أعوام.

حيث تم تكريم الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت على قناة CBC، الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على الفضائية الأولى المصرية، الإعلامي طارق أمين رئيس تحرير قناة MBC مصر، الإعلامي محمد حلمي مراسل التليفزيون المصري وقطاع الأخبار، لهم دور إعلامي متميز في التغطية الإعلامية لملف التغطية الصحية الشاملة من داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات ونقل الواقع بكل شفافية من خلال منصاتهم الإعلامية المتميزة، والأكثر تأثيرًا على الرأي العام.

فيما تم تكريم الصحفيين مسؤولي ملف الصحة الذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولًا بأول وشاركونا النجاح، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيق الثقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم تكريم ممثلي الصحف الورقية من الجرائد القومية والخاصة وصحفيوا البوابات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وشمل كل من الأستاذ أحمد إمام، الأستاذة منى السيد الصحفيين بجريدة الأهرام، الأستاذ عبدالله الصبيحي، الصحفي ببوابة الأهرام الإلكترونية، والأستاذ أحمد سعد، الصحفي بجريدة الأخبار، الأستاذة مروة صالح، بوابة أخبار اليوم، الأستاذة، لمياء قطب، الصحفية بجريدة الجمهورية، الأستاذة نيرمين حسين، الصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأستاذة رجاء ناجي الصحفية بمجلة أكتوبر، الأستاذة عاطف السيد، نائب رئيس تحرير البوابة نيوز، الأستاذة أمل علام، الصحفية باليوم السابع وفيديو7، الأستاذة سارة سعودي، الأستاذة فاتن خديوي، الأستاذ مصطفى دياب، من جريدة وموقع الدستور، الأستاذ عبد الرحيم فرعون من موقع البوابة الغد، الأستاذ محمد ممدوح الصحفي بالقاهرة 24، الأستاذة رحاب جمعة، الصحفية بموقع الفجر، الأستاذ، الأستاذ عبدالمجيد عبد الله، الصحفي بجريدة عالم المال.

يأتي ذلك التكريم في إطار الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، والذي يأتي تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس السيسي، منظومة التغطية الصحية الشاملةرسميًا من محافظة بورسعيد.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، تضمن عرض هولوجرام تفاعلي بإنجازات ورحلة نجاح الهيئة خلال 4 سنوات، كما تضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتضمن أيضًا عدد من التكريمات والجوائز للملتقى، وعرض فيديو وثائقي عن إنجازات وأهداف والخطة المستقبلية للهيئة، وذلك فضلًا عن تنظيم مجموعة من التدريبات التخصصية للكوادر الصحية والإدارية والفنية لرفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي أطلقت منذ بداية الشهر الجاري على هامش الفعاليات.