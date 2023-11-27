إزالة 1234 تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة (٧) حالات بناء بدون ترخيص بمساحة (٨٠٠متر) قرية مشتهر والحصة بمركز ومدينة طوخ وتنوعت المخالفات مابين بناء بالطوب الابيض السويسي وازالة طوابق خرسانية بالطوابق العليا، وجميعهم تم بناؤهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات مركز ومدينة طوخ.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملة المكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت منذ إنطلاقها في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى أمس الاحد الموافق 26 نوفمبر من إزالة عدد (1234 حالة) على مساحة ( 75 فدان و13 قيراط و12 سهم )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (534) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (68231م2) باجمالى 1768 حالة ( مباني/زراعة) وتم تحرير عدد (529) محضر للمخالفين.

وأضاف "الهجان" خلال جولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها

وشدد "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).