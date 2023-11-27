"القومى لبحوث المياه" يُطلق برنامجًا تدريبيًا حول "الإدارة المتكاملة للموارد"

يستمر المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، في عقد العديد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة الباحثين والعاملين في مجال الموارد المائية سواء في قطاعات وأجهزة الوزارة أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ضمن خطة تطوير شاملة للكوادر الإدارية والعلمية.

كما يستهدف المركز القومي لبحوث المياه، التعرف على التحديات المائية الحالية، والاطلاع على أحدث البحوث والدراسات العلمية ومهارات الرقمنة.

تنمية موارد المياه في ظل زيادة الإحتياجات السنوية

يأتي ذلك فيما أطلقت اليوم الإثنين، وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في إدارة الموارد المائية، وسبل مواجهة التحديات الحالية والأساليب الحديثة لتنمية موارد المياه، في ظل زيادة الإحتياجات السنوية وثبات الموارد المصرية من المياه، وذلك لمدة ثلاث أسابيع تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

كما يعقد البرنامج التدريبي، بمشاركة عدد من باحثي المركز القومي لبحوث المياه، وأيضًا مهندسي وزارة الموارد المائية والري بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة "Online" عبر تطبيق "Zoom".

وأعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومي لبحوث المياه، أن الفترة القادمة تشهد إطلاق الدورات التدريبية الأخرى الخاصة بالبرنامج.

ولمزيد من الاستفسارات يمكن مراسلة وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري على البريدالإلكتروني:

[email protected]، [email protected]

رقم الواتس آب: 201018889761

رقم الفاكس: 42186074

كما يمكن تحميل

WSES Mobile Application

للأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=wses.appipg

تأتي فعاليات البرنامج التدريبي المكثف، ضمن خطة تدريبية شاملة لكافة الباحثين والمتخصصين حول أهمية تنمية الموارد المائية، والتعرف على آخر التقنيات العلمية.