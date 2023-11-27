الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية.. وسقوط أمطار متفاوتة الشدة (فيديو)

الملاحة البحرية
الملاحة البحرية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الكتل الهوائية الصحراوية بدأت في التحول لكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي هناك شعور بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل بشكل كبير، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية مع وجود نشاط للرياح، بينما تسجل الصغرى 15 درجة مئوية.

استمرار نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد أجواء شتوية لطيفة حلال فترة النهار، وأجواء باردة خلال فترة الليل، خاصة الساعات المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، مما يؤدي لاضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج لـ4 أمتار، وأيضًا البحر الأحمر ترتفع أمواجه لـ3 أمتار، وغير مؤهلين لأعمال الصيد أو التنزه.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس التي نشهدها اليوم، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل، حيث إننا نشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات السواحل الشمالية.

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