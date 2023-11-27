إحالة 8 من الأطقم الطبية بأسيوط للتحقيق لتقصيرهم في العمل

شكل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، فريق لزيارة المنشآت الصحية ليلا ومتابعة الأداء، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وتواجد العنصر البشري المكلف بأداء الخدمة الطبية.



ترأس الفريق الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وعضوية الدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية والدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والدكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بإدارة التفتيش الفني بالمديرية.

متابعة العمل داخل المستشفيات



يأتي هذا استمرارًا للجولات اليومية التي تقوم بها قيادات مديرية الصحة بأسيوط لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية.



وفاجأت الحملة مستشفي الصدر ومستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط، وذلك للوقوف على سير العمل حيث تفقد الوفد الاستقبالات والعناية المركزة والمتوسطة وأقسام الصدر رجال وحريم وأقسام المبتسرين والأطفال والنساء والجراحة.



وعقد الوفد لقاءات حوارية مع المرضى ومرافقيهم والاستماع لهم والاطمئنان على صحتهم وسؤالهم عن مطالبهم واحتياجاتهم للتأكد من مستوي الخدمة المقدمة ومدي رضاهم عن الخدمات وبحث اي شكوي.. ومن جانب آخر تم مناقشة الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفيات للتعرف علي الامكانيات المتاحة بالمستشفي وقدرة الأجهزة الطبية وأدائها وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين بصورة كافية.



وطالب الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ومرافقوة، مسئولي المستشفيات بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مشددا على توفير كافة المستلزمات والتجهيزات بالمستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.



وأسفرت الجولة عن إحالة 8 أفراد من طاقم العمل المكلف بأداء الخدمة، للتحقيقات بديوان عام مديرية الصحة وذلك لتقصيرهم في العمل.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة