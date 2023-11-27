الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهلال الأحمر الفلسطينى" تُشيد بجهود مصر فى تسيير إدخال المساعدات لغزة

مساعدات
مساعدات

قال رائد النمس، مدير إعلام "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن جمعية الهلال الأحمر المصري قدمت الدعم الشامل للهلال الأحمر الفلسطيني لدخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري.

وأشاد بجهود مصر في تسيير المساعدات لقطاع غزة، واستقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار "النمس"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى إدخال مساعدات تتضمن مواد إغاثية وغذائية وشاحنات الوقود وغاز الطهي وأدوات جراحية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية والهلال الأحمر المصري، لإيصالها إلى مراكز الإيواء التي تضم حوالي 700 ألف نازح، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية على عدد من المستشفيات الطبية العاملة.

وأضاف مدير إعلام "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن الجميع في قطاع غزة يتطلع، سواء في القطاع الصحي أو الإغاثي، إلى تمديد مدة الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل كامل، ليتسنى للجميع مباشرة حياته بشكل طبيعي، مؤكدًا على ضرورة ضخ إمكانات طبية أو فنية للمستشفيات بعد فقدانها القدرة على تقديم الخدمات للجرحى والمصابين.

ونوه بأن دخول المساعدات عبر معبر رفح البري خلال فترة الهدنة له دور في دعم إنعاش القطاع الصحي والإغاثي خاصة في مناطق غزة وشمال غزة، التي تم دعمها بقوافل المساعدات خلال اليومين الماضيين لدعم صمود الشعب الفلسطيني في تلك المناطق لإغاثة العائلات النازحة والمصابين والمرضى.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

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