مراسل "القاهرة الإخبارية": تمديد الهدنة سيضمن 4 سنوات إضافية للرئيس الأمريكى (فيديو)

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن دائما تمسكه بفرصة تمديد الهدنة الذي سيترتب عليها الإفراج عن المزيد من المحتجزين، ومن بينهم بالتأكيد المحتجزين الأمريكيين مثل الطفلة الأمريكية الذي خرجت بالأمس من غزة، وهذه هي اللقطة الأهم للرئيس الأمريكي؛ لأنها ستضمن له 4 سنوات إضافية في البيت الأبيض من خلال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.



وأضاف جبر، خلال مداخلة بالقناة، أن الإدارة الأمريكية ستضغط بقوة لتمديد فترة الهدنة بين إسرائيل وحماس، وإنهاء أزمة جميع الأسرى المحتجزين بشكل كامل، فمن مصلحة الولايات المتحدة أن تستمر هذه الهدنة، وهذا ما يعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمراته الصحفية.