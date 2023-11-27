بعد سؤاله عن الهدنة.. متحدث الخارجية الأمريكية يغلق الهاتف فى وجه "قصواء الخلالى"

في حوارها مع المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، سألته الإعلامية قصواء الخلالي عن ما تقوم به واشنطن لإقناع الطرفين بتمديد الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن "وربيرج" تجنب الإجابة عن السؤال، وادعى أنه لم يسمعه جيدا، وطلب منها توضيحه، وعندما أعادت الخلالي طرح السؤال، قطع "وربيرج" الخط عليها، في موقف محرج وغير دبلوماسي.

وعلقت "الخلالي" على هذا الموقف، وقالت إنها تملك الكثير من التساؤلات، ولكن يبدو أن الدبلوماسية الأمريكية لا تريد الإجابة عنها، خاصة إذا كانت تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات وقتل.

وأضافت أن هذا الوجه القمعي للقضية الفلسطينية هو نفسه الذي يظهر أمام العالم، وأنه ينم عن نفاق ومباركة للجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

واختتمت بالقول إنها لا تخجل من طرح هذه القضية، بل على العكس، فهي تفخر بالوقوف مع الحق والعدالة.