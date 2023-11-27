الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نشأت الديهى: حافظ الميرازى يحمل عقدًا نفسية لمصر ويسعى لتضليل الجيل الجديد

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي  نشأت الديهي، إن الإعلامي حافظ الميرازي، تحدث سابقًا على أن مصر دولة ليس لها قيمة في السياسة الأمريكية، بدليل عدم تعيين سفير أمريكي في مصر منذ عامين. 

 

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أن حديث "الميرازي" خطأ بدليل أن الولايات المتحدة لم تعين سفيرًا لها في 20 دولة من بينهما مصر وأمريكا، وهذا يرجع إلى بعض الأمور السياسية في أمريكا، معقبًا: "الميرزاي لديه عقد شخصية نفسية، في حاجة إلى العلاج من طبيب نفسي، هذا الرجل يحمل عقدًا نفسيه جعلته كارهًا لبلده".

 

 وتابع، أن "الميرازي" انتقد تصريحات الرئيس السيسي الخاصة باستعداد مصر في المساعدة في إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، رغم أن هذا المقترح ليس مصريًا ولكنه فلسطينيًا.

 

الميرزاي يسعى لتضليل الجيل الجديد

وأشار إلى أن حافظ الميرازي تحدث على أن مصر قامت بإنفاق 45 مليار دولار على دعم الجيش في السنوات الأخيرة، معقًبا: "أقسم بالله كلام غبي وحقير ويحتوي على كراهية، تسليح الجيش هو من وفر الحماية لكل المصريين، لا يليق برجل إعلامي أو مفكر أن يتحدث عن جيش بلاده بهذه الشكل، أستاذ حافظ أنت تُضلل الجيل الجديد، عندما تتحدث على أن مصر صاحبة اقتراح إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح فأنت مضلل، لان هذا الأمر ذكر في تصريحات ياسر عرفات، ومنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو، كلامك والعدم سواء، لا أصدق حجم التدليس وتزوير الحقائق". 

نشأت الديهي حافظ الميرازي عقد نفسيه تصريحات الرئيس السيسي دعم الجيش

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