الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لملف الاتصالات

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر فيما يخص تراخيص شركات المحمول.

وقال “القاضي”، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": طرحنا رخصة جديدى لشركات المحمول تضمن للدولة أن تكون هي المنظم لقطاع الاتصالات 

وأضاف: "لو لم يكن لدين الجزء الفني ما كنا سنعمل علي الجزء السياسي، وهذا أحد الأهداف والاستراتيجيات المهمة التي تم عرضها علي رئيس الجمهورية والذي أعطي الضوء الأخضر والدعم الكامل لهذا الملف، وهذا الملف كان يتداخل مع بعض الهيئات الهامة ومنها مؤسسات الأمن القومي،  والحقيقة الرئيس السيسي كان داعمًا لهذا الملف بشكل كبير، وحولنا هذا التحدي لفرصة اقتصادية وكان الناتج القومي له 2.2 مليار دولار من ضخ النقد الأجنبي للدولة المصرية، ودفعته الشركات الخاصة للدولة، لأن الشرط في الترخيص كان أن كل الأموال تأتي من فروع الشركة في الخارج".

وتابع: "ليس من الدخل في مصر، لأن هذه الشركات عالمية ولابد أن نستفيد من النقد الأجنبي، وبعدها حصلنا علي 1.2 مليار دولار دخل غير مباشر من الشركات عبر أجهزة للدولة فوق الدخل الرسمي الـ2.2، وبالتالي الاجمال يكون 4 مليار دولار، وهذا من أوائل الجزء الخاص بالاستثمارات المباشرة للعملة الأجنبية لمصر".

 

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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