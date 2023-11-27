مبعوث الرئيس الفرنسي: لن يكون هناك استقرار بالشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

قال السفير برتران بيزانسنو مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، أن العالم الغربي يكيل بمكيالين من ناحية يدين روسيا بسبب ما تفعله في الشعب الأوكراني، وتغض النظر علي ما يحدث للشعب الفلسطيني، مشيرًا أن مصر ودول الخليج والأردن تحاول إدارة الأزمة منذ بدايتها.

وأشار مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه لن يكون هناك أمن واستقرار بالشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية، ولن يحدث بدون تفاض بين الطرفين.

أكد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط للقاهرة الإخبارية، أن الموقف الفرنسي لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أمن إسرائيل أيضًا، مضيفًا أن فرنسا تدعم قرارات مجلس الأمن كما تدعم المبادرة العربية.