سياسي فلسطيني لـ"الدستور": الهدنة تعتبر هزيمة نكراء ثانية لجيش الاحتلال

قال الدكتور خالد عبدالمجيد، أمين عام جبهة النضال الفلسطيني، إن الهدنة جاءت بعد الضغط الداخلي الذي اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الموافقة عليها، كما جاء في ظل ضغوطات دولية وعربية كبيرة.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ"الدستور": "الهدنة تعتبر انتصار للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وهزيمة نكراء ثانية بعد هزيمة عملية طوفان الأقصى التي خسرها العدو الصهيوني"، محذرًا من الثقة أو تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

الحذر من مناورات نتنياهو وإسرائيل

أردف: "ولذلك على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أن يكون يقظا وحذرا من محاولات ومناورات سيقوم بها نتنياهو وحكومته من أجل التنصل من بعض الالتزامات التي تمت اتفاق عليها".

وحول دور مصر في الاتفاق على الهدنة، قال خالد عبدالمجيد:" دور مصر هام في الأحداث، من خلال المتابعة والاتصالات والمفاوضات مع جميع الأطراف المعنية بمشاركة دولة قطر، من أجل الوصول إلى هذه الهدنة"، مضيفًا:" نأمل أن يتعزز هذا الدور المصري في المرحلة القادمة بشكل أكبر بكثير من الحالة الراهنة، متسلحا بموقف الشعب المصري، وبالموقف العربي والإسلامي والموقف الدولي. من أجل المزيد من الضغط على الكيان الصهيوني، وأن يكون هناك انفراجات أكبر على ساحة غزة من معبر رفح".