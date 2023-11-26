أستاذ علوم سياسية: الهدنة جاءت نتيجة صمود الفلسطينيين والجهد المصري القطري (فيديو)

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، أن الهدنة التي تم التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، هي ثمرة لعاملين رئيسيين: الأول هو صمود المقاومة رغم العدوان الشديد والخسائر البشعة التي تعرضت لها، والثاني هو الجهد المشترك بين مصر وقطر للوساطة والتهدئة.

وقال "يوسف" في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، إن الاحتلال كان يسعى إلى القضاء على المقاومة في غزة، لكنه فشل في ذلك، وأن الهدنة تعني استراحة محارب للمقاومة، وفرصة للاحتلال لاسترداد أسراه.

وأشار إلى أن الهدنة تمضي في التنفيذ رغم بعض العقبات الإجرائية، وأنه يأمل بأن تستمر وتجدد، لأنها مصلحة للطرفين، ولأنها تخلق مناخا من الهدوء والتفاهم.

وأوضح يوسف، أن الهدنة تحظى بدعم من الرأي العام العالمي، سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي، وأن هذا يشكل عاملا ضاغطا ضد استئناف العمليات العسكرية والوحشية من قبل الاحتلال، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والكرامة والعيش في سلام.