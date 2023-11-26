الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد افتتاح معرض "العمارة الشعبية" عن مسيرة المعماري عصام صفي الدين

وزيرة الثقافة تفتتح
وزيرة الثقافة تفتتح معرض"العمارة الشعبية"

افتتحت الدكتورة  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المعرض المعماري "العمارة الشعبية.. رؤى وتحليل لمسيرة المعماري عصام صفي الدين"، والذي يُنظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

حيث تفقدت وزيرة الثقافة مجموعة الأعمال المشاركة بالمعرض، والتي يبلغ عددها 74 عملًا، تتناول العمارة الشعبية بأنماطها المختلفة، والتقسيمات الإقليمية لها، كما يتناول في جزء منه تحليل الوجهات في العمارة الشعبية وإسهامات المعماري عصام صفي الدين.

“الكيلاني”: عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المعماري عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر، فيرصد من خلال هذا المعرض أنماط العمارة في كافة الأقاليم المصرية، كما أنه ينقل خبراته في هذا المجال إلى الأجيال الجديدة من طلاب ومحبي العمارة".

وأضافت وزيرة الثقافة: "إن المعرض يُعد دراسة مصورة لأشكال العمارة الشعبية التي تُمثل أحد مفردات التراث الحضاري المصري".

يُذكر أن المعماري عصام صفي الدين، خريج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة 1963م، وأستاذ محاضر سابقًا وحاليًا ومنذ عام 1965م بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والآثار، والمعاهد العليا للسينما، والفنون المسرحية، وغيرها من الكليات والمعاهد المُتخصصة، وأسس وأشرف على "بيت المعمار المصري" بوزارة الثقافة.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني العمارة الشعبية… رؤى وتحليل المعماري عصام صفي الدين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور وليد قانوش

الأكثر قراءة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟