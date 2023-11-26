وزيرة الثقافة تشهد افتتاح معرض "العمارة الشعبية" عن مسيرة المعماري عصام صفي الدين

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المعرض المعماري "العمارة الشعبية.. رؤى وتحليل لمسيرة المعماري عصام صفي الدين"، والذي يُنظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

حيث تفقدت وزيرة الثقافة مجموعة الأعمال المشاركة بالمعرض، والتي يبلغ عددها 74 عملًا، تتناول العمارة الشعبية بأنماطها المختلفة، والتقسيمات الإقليمية لها، كما يتناول في جزء منه تحليل الوجهات في العمارة الشعبية وإسهامات المعماري عصام صفي الدين.

“الكيلاني”: عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المعماري عصام صفي الدين يُعد أحد أعلام العمارة الشعبية في مصر، فيرصد من خلال هذا المعرض أنماط العمارة في كافة الأقاليم المصرية، كما أنه ينقل خبراته في هذا المجال إلى الأجيال الجديدة من طلاب ومحبي العمارة".

وأضافت وزيرة الثقافة: "إن المعرض يُعد دراسة مصورة لأشكال العمارة الشعبية التي تُمثل أحد مفردات التراث الحضاري المصري".

يُذكر أن المعماري عصام صفي الدين، خريج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة 1963م، وأستاذ محاضر سابقًا وحاليًا ومنذ عام 1965م بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والآثار، والمعاهد العليا للسينما، والفنون المسرحية، وغيرها من الكليات والمعاهد المُتخصصة، وأسس وأشرف على "بيت المعمار المصري" بوزارة الثقافة.