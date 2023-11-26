خبير سياسي: القضية الفلسطينية ساهمت في تغيير فكر الشعب الأمريكي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن هناك تحول عام في الرأي بالنسبة للإدارة الأمريكية بشأن الأحداث في غزة، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت بدورها في تغير الصورة للولايات المتحدة والدول الأوربية ككل.

وأشار خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إلى أن هناك اختلاف في الرأى العام الأوروبي، ولكن في النهاية ما سعت إليه مصر تحقق بشكل كبير.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ساهمت في تغيير فكر الشعب الأمريكي والإدارة أيضًا بأن حرب إسرائيل على غزة قد يتسبب في خسارة الولايات المتحدة عدد من شركائها في المنطقة العربية.

ونوه خبير السياسات الدولية، بأن حماس قدمت نفسها كحركة مقاومة دبلوماسية، وهذا ساهم في تغير الفكر الأوربي والعالمي تجاه المقاومة الفلسطينية والتي كانت تصفها بأنها حركة إرهابية.