نتنياهو: نرحب بإمكانية إطلاق سراح 10 محتجزين لكل يوم إضافي للهدنة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نتنياهو عن عملية الإفراج عن المحتجزين.

في الوقت نفسه، أعلن بنيامين نتيناهو ترحيبه بإمكانية إطلاق سراح 10 محتجزين لكل يوم إضافي للهدنة، مؤكدا أنه أبلغ بايدن بمواصلة عملية غزة بكل قوة نهاية الهدنة.

حماس تسعى لتمديد الهدنة بغزة

ومن جانبها، أعلنت "حماس" أنها تسعى إلى تمديد التهدئة إلى ما بعد فترة الأربعة أيام الأولى من أجل ضمان إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وتم إطلاق سراح 117 سجينًا فلسطينيًا حتى الآن، ومن المتوقع إطلاق سراح حوالي 40 سجينًا غدًا، لكن لدى إسرائيل قائمة تضم 150 سجينًا آخرين يمكن أن تطلق سراحهم في سياق هدنة ممتدة.