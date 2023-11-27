الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رفض الاحتلال الإفراج عنها فى آخر لحظة.. قصة معاناة الطفلة نفوذ

الطفلة نفوذ
الطفلة نفوذ

كان اسم الطفلة نفوذ ضمن قائمة المُفرج عنهم في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وفي اللحظات الأخيرة، حُذف اسم نفوذ من القائمة، وتم تأجيل الإفراج عنها، دون إبداء أو توضيح من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الطفلة نفوذ ذات 16 عامًا أصغر أسيرة فلسطينية تشملها صفقة التبادل، اعتقلتها قوات الاحتلال منذ عامين تقريبًا أثناء خروجها من المدرسة، وكانت تهمتها طعن مستوطنة إسرائيلية، وتقول والدتها: “كنا منتظرين خروجها اليوم لكن ما طلعت مفيش أي أخبار عن خروجها، ما نعرف أي شيء يصير معها كان المفروض إن اليوم تخرج، إن شاء الله خير بكرة يكون اسمها موجود، وأكدت والدة نفوذ ابنه حي الشيخ وقالت ابنتي بريئة وما اعترفت بأي شيء لأنها بريئة، وبعد ما بقيت سنتين في السجن حُكم عليها 12 سنة، وكان المفروض اليوم يفرجوا عنها في صفقة تبادل الأسرى لكن ما أفرجوا عنها”.

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